Участок улицы Герцена перекроют в Астане
Водителям советуют планировать маршруты заранее.
Вчера, 18:45
С 20 по 25 сентября в Астане будет временно ограничено движение на одном из участков улицы Герцена, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, перекрытие связано с проведением среднего ремонта дорожного покрытия.
Работы затронут участок от улицы Дулатова до улицы Окжетпес, а также перекрёсток Герцена – Дулатова. На это время на месте будут установлены временные дорожные знаки, указатели и ограждения, обеспечивающие безопасность как водителей, так и пешеходов.
Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения.
