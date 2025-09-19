С 20 по 25 сентября в Астане будет временно ограничено движение на одном из участков улицы Герцена, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, перекрытие связано с проведением среднего ремонта дорожного покрытия.

Работы затронут участок от улицы Дулатова до улицы Окжетпес, а также перекрёсток Герцена – Дулатова. На это время на месте будут установлены временные дорожные знаки, указатели и ограждения, обеспечивающие безопасность как водителей, так и пешеходов.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения.