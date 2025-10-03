Участок улицы Герцена закроют на ремонт в Астане
Водителей и пешеходов просят учитывать временные изменения.
Сегодня, 16:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:33Сегодня, 16:33
88
В столице продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
Как сообщает официальный сайт акимата Астаны, 4 и 5 октября будет полностью перекрыт участок улицы А. Герцена — от улицы Р. Дуйсенбаева до улицы Окжетпес.
На этом отрезке специалисты Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выполняют укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Водителей и пешеходов просят учитывать временные изменения в организации движения и заранее корректировать маршруты.
Для удобства горожан и обеспечения безопасности в зоне проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек