В столице продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Как сообщает официальный сайт акимата Астаны, 4 и 5 октября будет полностью перекрыт участок улицы А. Герцена — от улицы Р. Дуйсенбаева до улицы Окжетпес.

На этом отрезке специалисты Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выполняют укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Водителей и пешеходов просят учитывать временные изменения в организации движения и заранее корректировать маршруты.

Для удобства горожан и обеспечения безопасности в зоне проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели.