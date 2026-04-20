Участок улицы Кенесары в Астане перекроют из-за ремонта

В Астане продолжаются дорожные работы на улице Кенесары, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 20 апреля начаты работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на участке от улицы А. Сембинова до проспекта Сарыарка.

В связи с проведением ремонта движение на данном отрезке будет перекрываться поэтапно.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения на дорогах.