Участок улицы Космонавтов перекроют в Астане на два дня

Ограничение движения связано с ремонтом дорожного полотна.

25 Сентября 2026, 22:13
АВТОР
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Pixabay.com 25 Сентября 2026, 22:13
25 Сентября 2026, 22:13
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Фото: Pixabay.com

В Астане 26 и 27 сентября полностью перекроют участок улицы Космонавтов от улицы Алпамыс батыр до проспекта Кабанбай батыр. Ограничение движения связано с ремонтом дорожного полотна.

В городском акимате призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

«Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу», — говорится в сообщении.

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