Участок улицы Космонавтов перекроют в Астане на два дня
Ограничение движения связано с ремонтом дорожного полотна.
25 Сентября 2026, 22:13
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25 Сентября 2026, 22:1325 Сентября 2026, 22:13
101Фото: Pixabay.com
В Астане 26 и 27 сентября полностью перекроют участок улицы Космонавтов от улицы Алпамыс батыр до проспекта Кабанбай батыр. Ограничение движения связано с ремонтом дорожного полотна.
В городском акимате призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
«Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу», — говорится в сообщении.
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