Участок улицы Космонавтов перекроют в Астане на два дня

В Астане 26 и 27 сентября полностью перекроют участок улицы Космонавтов от улицы Алпамыс батыр до проспекта Кабанбай батыр. Ограничение движения связано с ремонтом дорожного полотна.

В городском акимате призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на участке установят временные дорожные знаки и указатели.