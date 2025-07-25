Участок улицы перекроют на ремонт в Астане
Движение автотранспорта будет частично ограничено.
Сегодня, 18:25
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Сегодня, 18:25Сегодня, 18:25
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С 25 июля по 5 августа в столице стартуют работы по среднему ремонту дорожного покрытия на улице И. Панфилова. Ремонт охватит участок от проспекта Тауелсиздик до улицы К. Аманжолова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.
В связи с этим движение автотранспорта будет частично ограничено. На время работ машины смогут двигаться по одной из сторон дороги — в обоих направлениях.
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам — ремонт проводится для повышения безопасности и комфорта на дорогах.
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