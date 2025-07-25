С 25 июля по 5 августа в столице стартуют работы по среднему ремонту дорожного покрытия на улице И. Панфилова. Ремонт охватит участок от проспекта Тауелсиздик до улицы К. Аманжолова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

В связи с этим движение автотранспорта будет частично ограничено. На время работ машины смогут двигаться по одной из сторон дороги — в обоих направлениях.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам — ремонт проводится для повышения безопасности и комфорта на дорогах.