  • 25 Июля, 18:54

Участок улицы перекроют на ремонт в Астане

Движение автотранспорта будет частично ограничено.

Сегодня, 18:25
АВТОР
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Участок улицы перекроют на ремонт в Астане Сегодня, 18:25
Сегодня, 18:25
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С 25 июля по 5 августа в столице стартуют работы по среднему ремонту дорожного покрытия на улице И. Панфилова. Ремонт охватит участок от проспекта Тауелсиздик до улицы К. Аманжолова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

В связи с этим движение автотранспорта будет частично ограничено. На время работ машины смогут двигаться по одной из сторон дороги — в обоих направлениях.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам — ремонт проводится для повышения безопасности и комфорта на дорогах.

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