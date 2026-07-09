В Астане с 9 по 16 июля будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия на улице Сыганак.

Как сообщили в дорожных службах, ремонтные работы пройдут на участке от проспекта Кабанбай батыра до моста Арыс.

В связи с проведением работ указанный участок будет перекрываться поэтапно. Движение автотранспорта организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.