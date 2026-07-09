Участок улицы Сыганак частично перекроют в Астане
Сегодня 2026, 10:59
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Сегодня 2026, 10:59Сегодня 2026, 10:59
111Фото: BAQ.kz
В Астане с 9 по 16 июля будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия на улице Сыганак.
Как сообщили в дорожных службах, ремонтные работы пройдут на участке от проспекта Кабанбай батыра до моста Арыс.
В связи с проведением работ указанный участок будет перекрываться поэтапно. Движение автотранспорта организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.
Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.
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