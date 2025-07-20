Участок улицы Сыганак в Астане будет закрыт до 25 июля
На этом участке будет проводится средний ремонт.
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
107Фото: Pixabay.com
В Астане участок улицы Сыганак полностью перекроют до 25 июля, передает BAQ.KZ.
Как сообщает городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на этом участке будет проводится средний ремонт.
"Информируем о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Сыганак на участке: от проспекта Кабанбай батыра до Қазақ радиосы и от Қазақ радиосы до улицы Сауран.
В связи с этим с 20 по 25 июля будет полностью перекрыто движение на этом участке", – говорится в сообщении.
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