В Астане участок улицы Сыганак полностью перекроют до 25 июля, передает BAQ.KZ.

Как сообщает городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на этом участке будет проводится средний ремонт.

"Информируем о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Сыганак на участке: от проспекта Кабанбай батыра до Қазақ радиосы и от Қазақ радиосы до улицы Сауран.

В связи с этим с 20 по 25 июля будет полностью перекрыто движение на этом участке", – говорится в сообщении.