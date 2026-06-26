Участок улицы Сыганак временно закроют в Астане

С 26 по 28 июня текущего года в Астане будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по улице Сыганак на участке от моста Арыс (М-3) до улицы Туркестан.

Как передает официальный сайт столичного акимата,в связи с этим движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.