Участок улицы Толе би перекрыли в Астане до 6 сентября

4 Сентября 2026, 11:49
АВТОР
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baq.kz 4 Сентября 2026, 11:49
4 Сентября 2026, 11:49
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Фото: baq.kz

В Астане до 6 сентября частично перекрыт участок улицы Толе би от улицы Р. Баглановой до улицы Т-6.

Движение автотранспорта организовали по одной из сторон.

Ограничения связаны с укладкой верхнего слоя дорожного полотна. Работы идут в рамках проекта строительства улицы Толе би на участке от улицы Р. Баглановой до проспекта Улы Дала.

На месте установят дорожные знаки и указатели. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты.

 

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