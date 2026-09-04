Участок улицы Толе би перекрыли в Астане до 6 сентября
4 Сентября 2026, 11:49
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4 Сентября 2026, 11:494 Сентября 2026, 11:49
104Фото: baq.kz
В Астане до 6 сентября частично перекрыт участок улицы Толе би от улицы Р. Баглановой до улицы Т-6.
Движение автотранспорта организовали по одной из сторон.
Ограничения связаны с укладкой верхнего слоя дорожного полотна. Работы идут в рамках проекта строительства улицы Толе би на участке от улицы Р. Баглановой до проспекта Улы Дала.
На месте установят дорожные знаки и указатели. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты.
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