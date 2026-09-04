Участок улицы Толе би перекрыли в Астане до 6 сентября

В Астане до 6 сентября частично перекрыт участок улицы Толе би от улицы Р. Баглановой до улицы Т-6.

Движение автотранспорта организовали по одной из сторон.

Ограничения связаны с укладкой верхнего слоя дорожного полотна. Работы идут в рамках проекта строительства улицы Толе би на участке от улицы Р. Баглановой до проспекта Улы Дала.

На месте установят дорожные знаки и указатели. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты.