Участок улицы Ж. Ушкемпирова временно перекроют в Алматы

В Алматы на несколько ночей ограничат движение по улице Ж. Ушкемпирова из-за проведения среднего ремонта дорожного покрытия.

Как сообщили в акимате города, движение будет полностью перекрыто на участке от проспекта Аль-Фараби до 5-го переулка.

Первое ограничение введут с 23:00 26 мая до 06:00 27 мая. Повторное перекрытие запланировано с 23:00 28 мая до 06:00 29 мая.

На месте проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактами руководителя подрядной организации.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты объезда.

В акимате напомнили, что актуальная информация обо всех временных ограничениях движения публикуется в Telegram-канале, а также в социальных сетях акимата и сервисах 2GIS и Яндекс Карты.