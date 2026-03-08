Жители Актау пожаловались на несанкционированную свалку, образовавшуюся на участке в 6А микрорайоне (Меловая). По словам горожан, неизвестные регулярно свозят туда крупногабаритный мусор, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как рассказали местные жители, территория уже длительное время используется как место для складирования отходов. Люди утверждают, что на участок часто приезжают автомобили и выгружают строительный и другой крупный мусор.

Кроме того, горожане обеспокоены тем, что эта территория стала местом для так называемых «закладок», а также местом, куда сливают неизвестные жидкости.

«Сюда постоянно привозят мусор. Плюс ко всему здесь часто появляются подозрительные люди. Непонятно, кто должен следить за порядком на этой территории и когда это прекратится», — говорят жители.

В акимате Актау сообщили, что данный земельный участок площадью 3,1869 гектара с кадастровым номером 13-200-020-509 находится в частной собственности. В настоящее время он принадлежит ТОО «Терминал Порт Сервис».

Согласно целевому назначению, на этой территории планировалось проектирование и строительство жилого комплекса, бизнес-центра, спортивно-оздоровительных и медицинских объектов, гостиницы, торговых рядов, магазинов, а также автоцентра, автосалона, автомойки и станции технического обслуживания.

В акимате также уточнили, что участок несколько раз переходил от одного владельца к другому. В 2010 году он был оформлен на ТОО «MOBILEX ENERGY LIMITED», в 2011 году передан в частную собственность, в 2020 году перешел компании «Кишар», а в 2022 году был продан ТОО «Терминал Порт Сервис».

Специалисты городского отдела земельных отношений провели визуальный осмотр территории. В ходе проверки выяснилось, что участок частично поврежден, а на его территории скопились бытовые и другие твердые отходы.

Информацию о ситуации направили в региональный департамент по управлению земельными ресурсами и департамент экологии для принятия дальнейших мер.

Ранее жители Актау также жаловались на стихийную свалку возле городского кладбища в 29А микрорайоне, после чего на проблему обратили внимание экологи.