Учат ли школы Казахстана по принципам Абая: что говорит эксперт
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Идеи Абая о знаниях, труде, ответственности и нравственности спустя более века остаются актуальными для образования. Однако одно дело - закрепить эти ценности в программах, и другое - сделать их частью повседневной школьной жизни. Насколько современные школы Казахстана следуют принципам великого мыслителя и что мешает реализовать их на практике, корреспонденту BAQ.KZ рассказала эксперт по образованию Юлия Смышляева.
По словам эксперта, одна из ключевых идей Абая заключается в том, что образование нельзя сводить только к успеваемости, оценкам и получению диплома. Значение имеет и то, какие качества формируются у человека в процессе обучения.
«Для меня главное в наследии Абая - он говорил не только о том, что человеку нужно учиться, но и о том, каким он становится благодаря знаниям. Образование не должно сводиться к оценкам и диплому. Оно должно развивать самостоятельное мышление, трудолюбие, честность и ответственность. В “Словах назидания” Абай размышляет об условиях настоящего познания, а в семнадцатом слове соединяет ақыл, қайрат и жүрек - разум, волю и сердце. Для современной школы это очень точный ориентир: важно не только дать ребёнку знания, но и научить применять их, доводить начатое до конца, различать добро и зло, относиться к людям с уважением», - отметила Юлия Смышляева.
Именно сочетание знаний, способности самостоятельно мыслить и нравственной ответственности эксперт считает одним из главных ориентиров, который может быть актуален для современной школы.
Соответствуют ли школы идеям Абая
Сегодня ценности, созвучные взглядам Абая, заложены и в образовательные документы. Как отметила Смышляева, Концепция развития образования на 2023–2029 годы предусматривает формирование нравственной, всесторонне развитой личности и поддержку самостоятельного познания.
С 2025–2026 учебного года во всех организациях образования также реализуется единая программа воспитания «Адал азамат». Среди закреплённых в ней ценностей - трудолюбие и профессионализм, справедливость и ответственность, созидание и новаторство.
Однако, по мнению эксперта, наличие правильных ориентиров ещё не означает их одинаковую реализацию во всех школах.
«Безусловно, ценностное направление задано верно, но не менее важная задача - эффективная и равномерная реализация программы в разных школах и регионах. Чтобы ребёнок действительно имел возможность учиться и развиваться, нужны сильные педагоги, безопасная среда, доступ к кружкам и секциям, внимание к потребностям сельских и городских школ», - сказала она.
Таким образом, вопрос заключается уже не столько в том, присутствуют ли принципы, близкие к идеям Абая, в образовательной политике, сколько в том, насколько ребёнок сталкивается с ними в реальной школьной жизни.
Идеи Абая - не только для уроков литературы
По мнению Юлии Смышляевой, наследие Абая не должно оставаться исключительно темой уроков литературы. Его идеи можно применять практически в каждом школьном предмете и в отношениях внутри коллектива.
На математике учеников можно учить не просто запоминать алгоритм, а рассуждать и объяснять решение. На естественно-научных дисциплинах - наблюдать, проверять гипотезы и самостоятельно делать выводы. В школьном коллективе - отвечать за свои слова, уважать мнение другого человека и не оставаться равнодушным к несправедливости.
Для этого, по словам эксперта, уже существуют подходящие форматы: дебаты, проекты по развитию культуры чтения, профориентация, экологические и цифровые инициативы, профилактика буллинга и небезопасного поведения.
«Важно, чтобы за каждым мероприятием стоял опыт самого ребёнка: он не просто послушал о честности или труде, а сделал выбор, выполнил работу, помог другим, обсудил последствия своих действий. В нашей работе с детьми и родителями мы видим, что практические ситуации помогают лучше всего. Можно обсуждать, что делать, если ребёнок стал свидетелем буллинга, как безопасно вести себя в интернете или как обратиться за помощью. Так ценность превращается в конкретный навык», - пояснила Смышляева.
Где возникает разрыв
При этом эксперт считает, что между официально заявленными ценностями и реальной школьной практикой всё ещё может возникать разрыв.
Например, школа может говорить о самостоятельности ученика, но при этом ждать от него только одного «правильного» ответа. Нравственные принципы могут обсуждаться на классных часах и праздничных мероприятиях, однако терять смысл, если в повседневной жизни ребёнок сталкивается с несправедливостью или его мнение не слышат.
«Очень важно, чтобы воспитание было связано с реальной школьной средой: с тем, как взрослые реагируют на конфликт, слышат ли ребёнка и могут ли защитить его. Абай призывал человека думать, трудиться и поступать по совести. Поэтому школа, на мой взгляд, должна давать детям пространство для вопросов и обоснованных несогласий, а взрослым - показывать эти принципы собственным примером», - подчеркнула эксперт.
Именно ежедневное поведение взрослых, по её мнению, во многом определяет, останутся ли заявленные ценности формальностью или станут частью воспитания ребёнка.
Что нужно изменить
Чтобы принципы, о которых говорил Абай, действительно работали в современной школе, Юлия Смышляева предлагает смотреть не только на количество проведённых воспитательных мероприятий, но и на их реальный результат.
Важно оценивать, стало ли в школе безопаснее, научились ли дети разрешать конфликты, участвуют ли они в проектах и готовы ли брать ответственность за общее дело.
Не менее значимо давать школьникам больше самостоятельности - возможность проводить исследования, участвовать в дебатах и ученическом самоуправлении, знакомиться с профессиями и помогать своему сообществу.
Ещё одним направлением эксперт называет укрепление взаимодействия семьи и школы. Эффективными в этом вопросе, по её словам, могут быть в том числе проекты школьной медиации.
Отдельного внимания требует и поддержка педагогов. Учителю нужны не только профессиональные знания, но и время для общения с детьми, проектной работы и индивидуальной помощи ученикам.
«Ведь сегодня наследие Абая задает важные ориентиры для нас и наших детей: стремление к знаниям, самостоятельное мышление, труд, ответственность и уважение к другим», - резюмировала Юлия Смышляева.
Идеи Абая остаются актуальными для современной школы не только как часть литературного наследия. Их практическое воплощение зависит от того, насколько образовательная среда действительно учит ребёнка самостоятельно мыслить, отвечать за свои поступки, уважать других и применять знания в жизни.
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