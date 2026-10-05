Учат ли школы Казахстана по принципам Абая: что говорит эксперт

Идеи Абая о знаниях, труде, ответственности и нравственности спустя более века остаются актуальными для образования. Однако одно дело - закрепить эти ценности в программах, и другое - сделать их частью повседневной школьной жизни. Насколько современные школы Казахстана следуют принципам великого мыслителя и что мешает реализовать их на практике, корреспонденту BAQ.KZ рассказала эксперт по образованию Юлия Смышляева.

По словам эксперта, одна из ключевых идей Абая заключается в том, что образование нельзя сводить только к успеваемости, оценкам и получению диплома. Значение имеет и то, какие качества формируются у человека в процессе обучения.

«Для меня главное в наследии Абая - он говорил не только о том, что человеку нужно учиться, но и о том, каким он становится благодаря знаниям. Образование не должно сводиться к оценкам и диплому. Оно должно развивать самостоятельное мышление, трудолюбие, честность и ответственность. В “Словах назидания” Абай размышляет об условиях настоящего познания, а в семнадцатом слове соединяет ақыл, қайрат и жүрек - разум, волю и сердце. Для современной школы это очень точный ориентир: важно не только дать ребёнку знания, но и научить применять их, доводить начатое до конца, различать добро и зло, относиться к людям с уважением», - отметила Юлия Смышляева.

Именно сочетание знаний, способности самостоятельно мыслить и нравственной ответственности эксперт считает одним из главных ориентиров, который может быть актуален для современной школы.

Соответствуют ли школы идеям Абая

Сегодня ценности, созвучные взглядам Абая, заложены и в образовательные документы. Как отметила Смышляева, Концепция развития образования на 2023–2029 годы предусматривает формирование нравственной, всесторонне развитой личности и поддержку самостоятельного познания.

С 2025–2026 учебного года во всех организациях образования также реализуется единая программа воспитания «Адал азамат». Среди закреплённых в ней ценностей - трудолюбие и профессионализм, справедливость и ответственность, созидание и новаторство.

Однако, по мнению эксперта, наличие правильных ориентиров ещё не означает их одинаковую реализацию во всех школах.

«Безусловно, ценностное направление задано верно, но не менее важная задача - эффективная и равномерная реализация программы в разных школах и регионах. Чтобы ребёнок действительно имел возможность учиться и развиваться, нужны сильные педагоги, безопасная среда, доступ к кружкам и секциям, внимание к потребностям сельских и городских школ», - сказала она.

Таким образом, вопрос заключается уже не столько в том, присутствуют ли принципы, близкие к идеям Абая, в образовательной политике, сколько в том, насколько ребёнок сталкивается с ними в реальной школьной жизни.

Идеи Абая - не только для уроков литературы

По мнению Юлии Смышляевой, наследие Абая не должно оставаться исключительно темой уроков литературы. Его идеи можно применять практически в каждом школьном предмете и в отношениях внутри коллектива.

На математике учеников можно учить не просто запоминать алгоритм, а рассуждать и объяснять решение. На естественно-научных дисциплинах - наблюдать, проверять гипотезы и самостоятельно делать выводы. В школьном коллективе - отвечать за свои слова, уважать мнение другого человека и не оставаться равнодушным к несправедливости.

Для этого, по словам эксперта, уже существуют подходящие форматы: дебаты, проекты по развитию культуры чтения, профориентация, экологические и цифровые инициативы, профилактика буллинга и небезопасного поведения.

«Важно, чтобы за каждым мероприятием стоял опыт самого ребёнка: он не просто послушал о честности или труде, а сделал выбор, выполнил работу, помог другим, обсудил последствия своих действий. В нашей работе с детьми и родителями мы видим, что практические ситуации помогают лучше всего. Можно обсуждать, что делать, если ребёнок стал свидетелем буллинга, как безопасно вести себя в интернете или как обратиться за помощью. Так ценность превращается в конкретный навык», - пояснила Смышляева.

Где возникает разрыв

При этом эксперт считает, что между официально заявленными ценностями и реальной школьной практикой всё ещё может возникать разрыв.

Например, школа может говорить о самостоятельности ученика, но при этом ждать от него только одного «правильного» ответа. Нравственные принципы могут обсуждаться на классных часах и праздничных мероприятиях, однако терять смысл, если в повседневной жизни ребёнок сталкивается с несправедливостью или его мнение не слышат.

«Очень важно, чтобы воспитание было связано с реальной школьной средой: с тем, как взрослые реагируют на конфликт, слышат ли ребёнка и могут ли защитить его. Абай призывал человека думать, трудиться и поступать по совести. Поэтому школа, на мой взгляд, должна давать детям пространство для вопросов и обоснованных несогласий, а взрослым - показывать эти принципы собственным примером», - подчеркнула эксперт.

Именно ежедневное поведение взрослых, по её мнению, во многом определяет, останутся ли заявленные ценности формальностью или станут частью воспитания ребёнка.

Что нужно изменить

Чтобы принципы, о которых говорил Абай, действительно работали в современной школе, Юлия Смышляева предлагает смотреть не только на количество проведённых воспитательных мероприятий, но и на их реальный результат.

Важно оценивать, стало ли в школе безопаснее, научились ли дети разрешать конфликты, участвуют ли они в проектах и готовы ли брать ответственность за общее дело.

Не менее значимо давать школьникам больше самостоятельности - возможность проводить исследования, участвовать в дебатах и ученическом самоуправлении, знакомиться с профессиями и помогать своему сообществу.

Ещё одним направлением эксперт называет укрепление взаимодействия семьи и школы. Эффективными в этом вопросе, по её словам, могут быть в том числе проекты школьной медиации.

Отдельного внимания требует и поддержка педагогов. Учителю нужны не только профессиональные знания, но и время для общения с детьми, проектной работы и индивидуальной помощи ученикам.

«Ведь сегодня наследие Абая задает важные ориентиры для нас и наших детей: стремление к знаниям, самостоятельное мышление, труд, ответственность и уважение к другим», - резюмировала Юлия Смышляева.