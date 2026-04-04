Учаток дороги «Кеген — Нарынкол» снова открыта для автомобилистов
На данном участке произошел размыв земляного полотна.
4 Апреля 2026, 03:18
Фото: Istockphoto
С 4 апреля 2026 года в 03:00 открыто движение для всех видов транспорта на участке «Кеген — Нарынкол», передает BAQ.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
Ранее участок села Кеген до села Тасашы на км 0–21 находился на среднем ремонте ТОО «Нурлы Жол».
Напомним, в Алматинской области на трассе «Кеген – Нарынкол» произошел размыв дороги из-за талых вод.
Как сообщили дорожные службы, из-за резкого потепления и схода горных талых вод была повреждена водопропускная труба, а также произошел размыв земляного полотна.
Данный участок ранее не считался паводкоопасным.
Отметим, что дополнительную информацию можно получить круглосуточно, позвонив в Колл-центр 1403.
