С 4 апреля 2026 года в 03:00 открыто движение для всех видов транспорта на участке «Кеген — Нарынкол», передает BAQ.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Ранее участок села Кеген до села Тасашы на км 0–21 находился на среднем ремонте ТОО «Нурлы Жол».

Напомним, в Алматинской области на трассе «Кеген – Нарынкол» произошел размыв дороги из-за талых вод.

Как сообщили дорожные службы, из-за резкого потепления и схода горных талых вод была повреждена водопропускная труба, а также произошел размыв земляного полотна.

Данный участок ранее не считался паводкоопасным.

