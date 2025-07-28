Министерство образования утвердило график учебного процесса на следующий учебный год, передает BAQ.KZ.

Учёба начнётся 2 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года. Точная дата и время проведения торжественной линейки ко Дню знаний будут определяться каждой школой индивидуально, по решению педагогического совета.

Первая четверть продлится восемь недель, после чего школьников ждут осенние каникулы с 27 октября по 2 ноября включительно. Вторая четверть также займёт восемь недель, а зимние каникулы начнутся 29 декабря и завершатся 7 января. Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные зимние каникулы с 9 по 15 февраля.

Третья четверть станет самой длинной — она продлится десять недель. Весенние каникулы начнутся 19 марта и завершатся 29 марта включительно. Четвёртая четверть продлится восемь недель, и завершится учебный год 25 мая 2026 года.