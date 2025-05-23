Сегодня во всех школах Казахстана прошёл Единый классный час под названием "Білімім – Отаныма", приуроченный к завершению 2024–2025 учебного года. С напутственным словом к школьникам, родителям и педагогам обратился министр просвещения Гани Бейсембаев, передает BAQ.KZ.

Он поздравил 3,9 миллиона учащихся страны с окончанием учебного года, отметив, что 2024–2025 год стал рекордным по многим показателям. В частности, в рамках нацпроекта "Жайлы мектеп" в стране было открыто 257 новых школ — максимальное число за всю историю независимости.

"Наши ученики показали блестящие результаты на международной арене, — отметил министр. — 362 медали на крупнейших олимпиадах, из них 41 — золотая. Казахстанская сборная впервые добилась исторического результата на 47-м чемпионате WorldSkills во Франции, завоевав семь медальонов за профессиональное мастерство".

Особую благодарность глава ведомства выразил учителям. Впервые в истории два педагога были удостоены высшего звания "Қазақстанның Еңбек Ері" — Гульжанар Нурпеисова и Эльмара Траисова.

"Учитель - это не только источник знаний, но и главный воспитатель будущего гражданина. Вы формируете мышление, характер и национальные ценности. Без вас невозможно было бы достичь таких результатов", — подчеркнул Бейсембаев.

Одним из главных достижений года он назвал усиление государственной защиты прав детей. Приняты три ключевых закона, направленных на обеспечение безопасности, психологического благополучия и защиты интересов ребёнка.

Завершая своё выступление, министр поблагодарил родителей за поддержку и пожелал успехов в будущем 217 тысячам выпускников школ и 173 тысячам студентов колледжей.