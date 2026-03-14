Ученик из Семея набрал 140 баллов на мартовском ЕНТ

Ему была начислена 50-балльная конвертация по английскому языку.

Вчера 2026, 23:53
Министерство науки и высшего образования РК
Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Ерасыл Сайлауов из села Бородулиха области Абай набрал 140 баллов на мартовском Едином национальном тестировании и показал лучший результат по всему Казахстану, передает BAQ.kz.

Ерасыл — выпускник казахской средней школы имени Алихана Бокейхана и образовательного центра «Тарих мектебі». На основании высокого показателя ему была начислена 50-балльная конвертация по английскому языку.

Его главная цель сейчас — повторить результат на основном ЕНТ, подтвердить статус обладателя 140 баллов и получить государственный грант на обучение по специальности «Дипломатия».

Самое читаемое

