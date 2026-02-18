В Петропавловске начато досудебное расследование по факту падения из окна 18-летнего ученика Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления, передает BAQ.KZ.

По информации департамента полиции Северо-Казахстанской области, инцидент произошёл на территории учебного заведения. Правоохранители проводят все необходимые следственные мероприятия.

Дело расследуется по статье 105 Уголовного кодекса РК — «Доведение до самоубийства».

«Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», — отметили в департаменте полиции.

Следствие продолжается. Дополнительная информация в интересах расследования пока не разглашается.