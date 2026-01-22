Учеников начальных классов перевели на дистанционку в Астане
В Астане с 23 января учащиеся 0–4 классов первой смены будут обучаться дистанционно из-за сильного похолодания, сообщили в управлении образования столицы, передает BAQ.KZ.
По данным Казгидромета, ночью температура воздуха составит -24…-26°C, днём ожидается -19…-21°C.
Решение о переходе на дистанционное обучение принято для обеспечения безопасности детей и предотвращения риска переохлаждения.
Учителей и родителей просят следить за обновлениями на сайте школ и готовиться к обучению в онлайн-формате.
