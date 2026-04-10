Ученого наградили за вклад в развитие искусственного интеллекта

В Казахстане сформировалась сильная математическая школа, на основе которой активно развиваются компьютерные науки.

Фото: Акорда

В Казахстане усиливается развитие науки и технологий, в том числе искусственного интеллекта. Об этом заявил директор Центра искусственного интеллекта Astana IT University Бейбит Абдикен, награждённый медалью «Ерен еңбегі үшін», сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Награда была вручена указом Главы государства ученым, работающим в сфере науки. По словам Абдикена, фундаментом развития искусственного интеллекта является сильная математическая школа.

«Основой этого направления является математика. В Казахстане сформировалась сильная математическая школа, и на этой базе развиваются компьютерные науки. Кроме того, недавно открытые крупные дата-центры создают широкие возможности для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта. Поэтому есть все основания говорить о хорошем уровне развития искусственного интеллекта в стране», - поделился молодой ученый.

Исследования в онкологии и нейронауках

Он также рассказал о ключевых научных направлениях своей работы.

«Мое основное научное направление - искусственный интеллект и его применение в различных сферах. Моя диссертационная работа посвящена математической модели прогнозирования онкологических заболеваний. В настоящее время мы продолжаем исследования в этом направлении. Также занимаемся проектами в области нейронаук, включая анализ и прогнозирование сигналов мозга», - отметил он.

По словам ученого, внимание со стороны государства играет важную роль в развитии науки.

«Полученная сегодня награда очень важна для нас. Это свидетельствует о признании труда ученых и высокой значимости науки для страны. В дальнейшем мы планируем реализовывать крупные научные проекты, результаты которых будут служить на благо страны», - рассказал Абдикен.

Таким образом, развитие искусственного интеллекта в Казахстане опирается на научную базу и инфраструктуру, а государственная поддержка способствует дальнейшему росту отрасли.

