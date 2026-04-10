Награда была вручена указом Главы государства ученым, работающим в сфере науки. По словам Абдикена, фундаментом развития искусственного интеллекта является сильная математическая школа.

«Основой этого направления является математика. В Казахстане сформировалась сильная математическая школа, и на этой базе развиваются компьютерные науки. Кроме того, недавно открытые крупные дата-центры создают широкие возможности для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта. Поэтому есть все основания говорить о хорошем уровне развития искусственного интеллекта в стране», - поделился молодой ученый.

Он также рассказал о ключевых научных направлениях своей работы.

«Мое основное научное направление - искусственный интеллект и его применение в различных сферах. Моя диссертационная работа посвящена математической модели прогнозирования онкологических заболеваний. В настоящее время мы продолжаем исследования в этом направлении. Также занимаемся проектами в области нейронаук, включая анализ и прогнозирование сигналов мозга», - отметил он.

По словам ученого, внимание со стороны государства играет важную роль в развитии науки.

«Полученная сегодня награда очень важна для нас. Это свидетельствует о признании труда ученых и высокой значимости науки для страны. В дальнейшем мы планируем реализовывать крупные научные проекты, результаты которых будут служить на благо страны», - рассказал Абдикен.

Таким образом, развитие искусственного интеллекта в Казахстане опирается на научную базу и инфраструктуру, а государственная поддержка способствует дальнейшему росту отрасли.