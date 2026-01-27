Дневной перерыв на сон продолжительностью до часа значительно повышает возбудимость нейронов, сообщает BAQ.kz со ссылкой на научный портал ScienceDirect.

Эксперимент с участием добровольцев подтвердил, что после такого отдыха мозг гораздо эффективнее устанавливает новые связи.

Ученые из Швейцарии и Германии выяснили, что дневной сон (40-50 минут) способствует улучшению работоспособности мозга и укреплению нейронных связей.

Известно, что ночью мозг восстанавливается, нормализуя активность нейронов и создавая основу для обучения и запоминания. Авторы задались вопросом, способна ли небольшая пауза на дневной сон достичь аналогичных положительных эффектов.

В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев без вредных привычек и болезней. После периода адаптации участники прошли две сессии: одну с коротким дневным сном (13:15–14:15), другую — без сна. Между этими основными этапами проходило от одной до трех недель, чтобы результаты не зависели от предыдущих испытаний.

Чтобы оценить состояние мозга, специалисты использовали ряд методик: отслеживали активность мозга с помощью ЭЭГ, проверяли работоспособность нервных путей (ТМС) и исследовали способность мозга формировать новые устойчивые связи (ПАС).

Выяснилось, что активность существующих нервных связей снижается, а вот способность мозга создавать новые устойчивые связи, наоборот, увеличивается. Это работает как системный сброс: мозг освобождается от накопленного за день напряжения, подготавливая почву для новых знаний. У многих участников появились характерные реакции мозга, соответствующие процессу формирования долговременной памяти (так называемая LTP-реакция), в то время как в режиме бодрствования значительных изменений не произошло.

Исследование подтвердило, что короткий дневной сон оказался эффективным способом поддержать функциональность мозга и укрепить нейронные связи, приближаясь по своему действию к полноценному ночному отдыху. Авторы исследования отмечают, что подразумевается именно короткий дневной сон, а не замена полноценного ночного отдыха. Это открытие объясняет, почему люди чувствуют себя энергичными и готовыми к восприятию новой информации после небольшого перерыва на сон.