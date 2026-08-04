Ученые изучили голову Венеры, найденную на пляже в Испании
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Мраморную женскую голову, найденную на пляже в испанском Аликанте, изучили специалисты. По их предварительным выводам, она была частью полноразмерной статуи римской богини Венеры, а мрамор для нее привезли издалека.
Находку обнаружили в мае во время земляных работ на пляже Альмадраба.
Это римская голова высокого художественного качества и в превосходном состоянии сохранности, которая, по мнению экспертов, вероятно, изображала Венеру, - заявила советник по культуре Аликанте Найма Бельджилали.
Первые исследования провел специалист по римской скульптуре Хосе Мигель Ногера из Университета Мурсии. По сохранившейся части шеи он заключил, что голова принадлежала статуе в полный рост, а не декоративному бюсту.
Мрамор высокого качества указывает на его происхождение. По версии ученого, камень добыли либо на греческом острове Парос, либо в итальянской Карраре. Оба места славились в Римской империи как источники самого дорогого мрамора.
Голова весит 14 килограммов, ее высота 22,22 сантиметра, ширина 19,78 сантиметра. Скульптура датируется вторым веком нашей эры и сохранилась в отличном состоянии.
По одной из версий, статуя украшала дом состоятельной римской семьи в Люцентуме - античном городе, на месте которого сегодня стоит Аликанте.
Городской совет Аликанте заказал полное исследование истории мрамора. В нем участвуют специалисты университетов Мурсии, Сарагосы и Кордовы.
Придется дождаться завершения исследования, чтобы Венера Аликанте раскрыла больше тайн своей истории, - отметили в городском совете.
📢💣 Ojo al bellísimo busto en mármol de la diosa Venus que acaba de aparecer en la playa de la Almadraba en Alicante. Los primeros análisis la datan en torno a los ss. I - II d.C., y formaría parte de la decoración escultórica de una villa hallada en la misma zona en 2025 🧵👇 pic.twitter.com/DjPLaJKVkF— César Dorado 🏺🏛️ (@CDorado75) May 20, 2026
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