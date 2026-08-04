Мраморную женскую голову, найденную на пляже в испанском Аликанте, изучили специалисты. По их предварительным выводам, она была частью полноразмерной статуи римской богини Венеры, а мрамор для нее привезли издалека.

Находку обнаружили в мае во время земляных работ на пляже Альмадраба.

Это римская голова высокого художественного качества и в превосходном состоянии сохранности, которая, по мнению экспертов, вероятно, изображала Венеру, - заявила советник по культуре Аликанте Найма Бельджилали.

Первые исследования провел специалист по римской скульптуре Хосе Мигель Ногера из Университета Мурсии. По сохранившейся части шеи он заключил, что голова принадлежала статуе в полный рост, а не декоративному бюсту.

Мрамор высокого качества указывает на его происхождение. По версии ученого, камень добыли либо на греческом острове Парос, либо в итальянской Карраре. Оба места славились в Римской империи как источники самого дорогого мрамора.

Голова весит 14 килограммов, ее высота 22,22 сантиметра, ширина 19,78 сантиметра. Скульптура датируется вторым веком нашей эры и сохранилась в отличном состоянии.

По одной из версий, статуя украшала дом состоятельной римской семьи в Люцентуме - античном городе, на месте которого сегодня стоит Аликанте.

Городской совет Аликанте заказал полное исследование истории мрамора. В нем участвуют специалисты университетов Мурсии, Сарагосы и Кордовы.

Придется дождаться завершения исследования, чтобы Венера Аликанте раскрыла больше тайн своей истории, - отметили в городском совете.