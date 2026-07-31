Работники, которые постоянно ищут смысл в своей работе, выгорают сильнее тех, кто этот смысл уже нашел. К такому выводу пришли ученые из Британии и Ирландии, чью работу опубликовал журнал Journal of Health Psychology.

Три года, с 2020-го по 2023-й, они наблюдали за 1239 медиками и другими работниками первой линии. Регулярно спрашивали об усталости и о том, находят ли люди смысл в том, что делают.

Те, кто смысл ощущал, выгорали заметно меньше. Те, кто продолжал искать, наоборот. Тяжелее всего пришлось людям, которые искали и не находили. У них быстрее прочих накапливались раздражение и отстраненность от работы.

Выборка сложилась не случайно. Исследование начиналось весной 2020 года, когда медиков называли героями, и авторы заметили любопытную вещь. Пока общество их поддерживало, ощущение смысла держалось. Когда внимание переключилось на другое, смысл начал уходить, а следом приходило выгорание.

Возможно, бесконечный поиск смысла действительно выматывает. А возможно, все идет в обратном порядке, человек сначала выгорает и только потом начинает спрашивать себя, зачем ему все это.

Сами авторы говорят, что различить эти два варианта не смогли.

Выгорание, к слову, включено в действующую классификацию Всемирной организации здравоохранения. Проходит там не как болезнь, а как явление, связанное с работой. Признаков три: чувство истощения, мысленное отдаление от работы вместе с цинизмом и снижение профессиональной отдачи.

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