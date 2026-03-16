Исследователи из Китая разработали необычный метод борьбы с опустыниванием: они используют микроорганизмы, которые буквально «склеивают» песок и создают защитный слой на поверхности почвы. Такой природный барьер может замедлить эрозию и помочь восстановить деградированные земли, передает BAQ.kz со ссылкой на zmescience.com.

Новый подход основан на использовании цианобактерий и других микробов, которые образуют биологическую почвенную корку - так называемый биокруст.

Эти микроорганизмы связывают частицы почвы между собой, благодаря чему песок становится более устойчивым к ветру и лучше удерживает влагу. А именно потеря влаги и ветровая эрозия считаются главными причинами опустынивания.

Во время эксперимента ученые высеивают специальные штаммы микробов прямо на поверхность песка. Под воздействием солнечного света микроорганизмы начинают фотосинтезировать и выделять слизистые вещества, которые фактически «цементируют» песчинки.

В результате на поверхности формируется прочный природный слой, защищающий почву от разрушения ветром.

Один из авторов исследования объяснил, что технология использует естественные механизмы природы.

«Мы используем естественные процессы, чтобы восстановить деградированные земли», - отметил исследователь.

Со временем такая биологическая корка помогает накапливать органическое вещество в почве. Это может создать условия для появления растений и постепенного восстановления экосистем.

Китай активно ищет новые способы борьбы с деградацией земель. Сейчас в стране уже реализуются масштабные экологические проекты, включая программу «Зеленая стена», направленную на остановку распространения пустынь.

Ученые считают, что технология с использованием микроорганизмов может стать более дешевой и экологичной альтернативой традиционным методам укрепления почвы, если ее удастся применять в больших масштабах.