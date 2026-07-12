Ученые назвали Каспийское море ключевым узлом распространения птичьего гриппа

Каспийское море играет важную роль в распространении вирусов птичьего гриппа между Евразией и Африкой. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировав вирусологические, экологические и эпидемиологические данные за последние 20 лет, сообщает Lada.kz.

Исследование, в котором приняли участие специалисты Дагестанского государственного университета, показало, что Каспийский регион является важным экологическим узлом единой системы распространения инфекционных заболеваний среди популяций диких животных.

По словам исследователей, понимание того, как вирусы распространяются вместе с мигрирующими птицами, позволяет точнее оценивать риски заноса инфекций и совершенствовать системы раннего предупреждения. Это особенно важно для территорий, расположенных на пересечении миграционных маршрутов, где тесно взаимодействуют водно-болотные угодья, прибрежные экосистемы и сельскохозяйственные территории.

Одним из ключевых примеров, рассмотренных в исследовании, стала массовая гибель колониальных птиц на островах северной части Каспийского моря в 2022–2023 годах. Геномный анализ обнаруженных вирусов выявил признаки межконтинентального обмена вирусным материалом, что подтвердило значение Каспийского региона в глобальной динамике распространения птичьего гриппа.

«Результаты наших исследований имеют не только фундаментальное, но и прикладное значение. Они создают научную основу для более точного эпизоотологического мониторинга, охраны биоразнообразия, оценки рисков для ветеринарии, птицеводства, животноводства и здоровья человека, а также для развития международного научного сотрудничества в Каспийском регионе», — отметил первый автор исследования, проректор по научной и инновационной работе Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев.

Помимо ученых Дагестанского государственного университета, в исследовании участвовали специалисты Каспийского центра охраны природы, Астраханского государственного заповедника, Научно-исследовательского института вирусологии ФИЦ ФТМ СО РАН и Научно-исследовательского института экологии дикой природы Ветеринарного университета Вены (Австрия).