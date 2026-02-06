Вакцины от COVID-19 не влияют на способность женщин к зачатию и вынашиванию ребенка, сообщает BAQ.kz.

К такому выводу пришли исследователи Линчепингского университета, опровергнув распространенные слухи о том, что прививки могли стать причиной снижения рождаемости. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Medicine.

Ученые проанализировали медицинские данные почти 60 тысяч женщин в возрасте от 18 до 45 лет, проживающих в шведском регионе Йенчепинг. Около 75% участниц были вакцинированы от коронавируса в период с 2021 по 2024 год. Сравнение показателей показало, что между привитыми и непривитыми женщинами нет статистически значимых различий ни по числу родов, ни по количеству выкидышей.

Профессор социальной медицины Тоомас Тимпка отметил, что версия о влиянии мРНК-вакцин на репродуктивную функцию не подтверждается данными и выглядит крайне маловероятной. Полученные результаты совпадают с выводами других международных исследований.

По словам ученых, снижение рождаемости объясняется не медицинскими, а социально-экономическими причинами. В числе ключевых факторов — демографическое "эхо" 1990-х годов, когда из-за кризиса рождалось меньше детей, а также последствия самой пандемии. Экономическая нестабильность, неопределенность и изменения образа жизни во время локдаунов заставили многие семьи отложить рождение ребенка.