Группа ученых из Оксфордского университета сообщила, что на прошлой неделе смогла обнаружить комету, которая, возможно, является самой старой из всех известных подобных космических объектов, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC Russian.

По данным авторов исследования, комета под названием 3I/Atlas, вероятно, на 3 млрд лет старше, чем Солнечная система, в которой она была замечена. До этого ученые лишь дважды в истории обнаруживали космические объекты, пришедшие из-за пределов нашей системы.

"Нас всех очень радуют новости о комете 3I/Atlas. Я только что защитил докторскую диссертацию — и когда я над ней работал, то целых четыре года предсказывал открытие новых межзвездных объектов. Но теперь мы такой объект обнаружили — впервые за время моих исследований", - отмечает астроном из Оксфордского университета Мэтью Хопкинс.

Предварительные выводы ученых были обнародованы в пятницу на заседании Британского Королевского астрономического общества.