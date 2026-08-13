Исследователи из Университета Цюриха обнаружили ранее неизвестный механизм восстановления тканей головного мозга у взрослых. Результаты работы опубликованы научным изданием ScienceDaily.

Долгое время считалось, что после гибели астроцитов – клеток, которые поддерживают работу нейронов и обеспечивают нормальное функционирование мозга, – взрослый организм практически не способен полностью восстановить поврежденные участки.

Однако команда ученых под руководством Бруно Вебера пришла к другому выводу.

Как мозг восстанавливает повреждения

Исследование показало, что после повреждения в мозге активизируются особые регенеративные астроциты. Они собираются по краям поврежденной области и запускают процесс восстановления.

Самым неожиданным открытием стал механизм их работы. Вместо перемещения целых клеток астроциты формируют новые клеточные ядра, которые по длинным клеточным отросткам перемещаются непосредственно к поврежденным участкам мозга, помогая восстановить его структуру.

Этот процесс ученым удалось наблюдать в режиме реального времени с помощью современной двухфотонной микроскопии.

«Результаты нашего исследования раскрывают ранее неизвестную способность взрослого мозга к самовосстановлению. Они указывают на новые пути поддержки восстановления при заболеваниях, сопровождающихся гибелью астроцитов», – отметил руководитель исследования Бруно Вебер.

Источник: Институт фармакологии и токсикологии, Университет Цюриха.

На изображении слева показан очаг повреждения головного мозга (диаметр — чуть менее 0,5 мм). По его краям начинают скапливаться недавно обнаруженные «регенеративные» астроциты, которые закрывают повреждение, формируя длинные клеточные отростки (показаны красным цветом). По этим отросткам в сторону поврежденного участка перемещаются вновь сформированные клеточные ядра (показаны синим цветом). Неповрежденные астроциты (показаны зеленым цветом) окружают область поражения. На изображении справа представлено увеличенное изображение выделенного участка с левой иллюстрации.

Что это может изменить

Кроме самого механизма восстановления, ученые также выявили гены и сигнальные пути, которые запускают процесс регенерации.

По мнению исследователей, в будущем это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения черепно-мозговых травм, а также некоторых аутоиммунных заболеваний нервной системы, включая оптиконевромиелит.

Авторы работы подчеркивают, что исследование открывает новые перспективы в изучении способности мозга к восстановлению и может сыграть важную роль в развитии современной неврологии.