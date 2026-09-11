Ученые предложили искать древние следы инопланетных технологий на Луне

Исследователи американского Института SETI предложили искать следы внеземных цивилизаций не только в космосе, но и в лунном грунте. По их версии, микроскопические частицы, оставшиеся после космических полетов или другой технологической деятельности, могли сохраняться на поверхности Луны миллиарды лет. Ученые считают, что лунный грунт может содержать так называемые техносигнатуры — признаки деятельности технологически развитых цивилизаций.

В отличие от Земли, на Луне нет атмосферы, воды и активных геологических процессов, поэтому подобные следы теоретически могли сохраниться. Исследование рассматривает, могли ли техносигнатуры накапливаться в лунном грунте. Работа готовится к публикации в Journal of Astrobiology.

SETI десятилетиями ищет признаки внеземного разума, в том числе с помощью радиотелескопов. Однако подтвержденного сигнала внеземного происхождения ученые пока не обнаружили.