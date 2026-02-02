Международная группа исследователей выяснила, что полярные сияния запускают альвеновские волны — магнито­гидродинамические колебания в плазме, движущиеся вдоль линий магнитного поля Земли, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Nature Communications.

Эти невидимые "ускорители" подпитывают заряженные частицы солнечного ветра, которые сталкиваются с атомами и молекулами атмосферы, возбуждают их и заставляют светиться. Явление наблюдается на высоте около 100 км и выше, усиливается во время магнитных бурь и может быть видно даже в средних широтах.

Результаты исследования, проведенного учеными из Гонконга и Калифорнии и опубликованного в Nature Communications, помогают глубже понять процессы, формирующие "северное и южное световое шоу" в небе.