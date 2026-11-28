Ученые разработали казахоязычную модель искусственного интеллекта для журналистов
Платформа помогает быстро находить нужную информацию, анализировать объемные статьи и систематизировать данные.
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Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби запустили казахоязычную модель искусственного интеллекта «AI-QazMedia», разработанную для журналистов.
В базу данных платформы вошли около 300 тысяч уникальных статей, в том числе материалы из архивов республиканских газет и журналов. «AI-QazMedia» кратко излагает содержание объемных статей, представляет основные тезисы и выводы в виде списка, а также извлекает из текста нужные пользователю сведения и оформляет их в таблицу.
В разработке модели участвовали пять ученых КазНУ. По словам доцента университета Асель Оспан, команда планирует дополнить платформу функциями для подготовки к интервью и обработки аудиозаписей.
«В будущем мы планируем добавить функцию распознавания речи. Она поможет журналистам в работе с интервью», – отметила Асель Оспан.
По замыслу разработчиков, перед интервью ИИ-помощник будет помогать составлять вопросы, а после беседы – преобразовывать аудиозапись в текст и сохранять вопросы и ответы в базе данных.
Зарегистрироваться на платформе «AI-QazMedia» и воспользоваться ее функциями может любой желающий.
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