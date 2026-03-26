Ученые развеяли миф о пользе воды для почек
Новое исследование показало, что увеличение потребления воды не снижает риск повторного появления камней в почках
Международная группа ученых поставила под сомнение один из самых распространенных медицинских советов — пить больше воды для профилактики камней в почках. Результаты исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet, передает BAQ.KZ.
Согласно исследованию, увеличение количества выпиваемой жидкости сверх стандартной нормы не снижает риск повторного развития мочекаменной болезни.
При этом комплексный подход - изменение рациона питания и прием назначенных врачом препаратов - остается эффективным способом профилактики.
Камни в почках образуются из-за недостаточного объема мочи или нарушения баланса веществ в организме. Болезнь сопровождается сильной болью, тошнотой и в ряде случаев требует хирургического вмешательства.
После первого эпизода заболевание возвращается примерно у 50% взрослых пациентов в течение пяти лет. У детей риск еще выше - до 75%.
Долгое время главным советом врачей было увеличение потребления жидкости. Считалось, что вода снижает концентрацию солей и предотвращает образование камней.
Однако новые данные показали, что этот подход не дает существенного эффекта.
Ученые пришли к выводу, что для реальной профилактики необходимо менять образ жизни - корректировать питание и применять медикаментозную терапию.
Самое читаемое
- Алатау как новая точка роста: зачем Казахстан создает новый город?
- Иран нанес удары по объектам военной промышленности в Израиле
- Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии
- 90-летняя жительница Берлина выиграла в лотерее 1,5 млн евро
- В Узбекистане пресекли крупную контрабанду наркотиков в "картофеле"