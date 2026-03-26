Международная группа ученых поставила под сомнение один из самых распространенных медицинских советов — пить больше воды для профилактики камней в почках. Результаты исследования опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet, передает BAQ.KZ.

Согласно исследованию, увеличение количества выпиваемой жидкости сверх стандартной нормы не снижает риск повторного развития мочекаменной болезни.

При этом комплексный подход - изменение рациона питания и прием назначенных врачом препаратов - остается эффективным способом профилактики.

Камни в почках образуются из-за недостаточного объема мочи или нарушения баланса веществ в организме. Болезнь сопровождается сильной болью, тошнотой и в ряде случаев требует хирургического вмешательства.

После первого эпизода заболевание возвращается примерно у 50% взрослых пациентов в течение пяти лет. У детей риск еще выше - до 75%.

Долгое время главным советом врачей было увеличение потребления жидкости. Считалось, что вода снижает концентрацию солей и предотвращает образование камней.

Однако новые данные показали, что этот подход не дает существенного эффекта.

Ученые пришли к выводу, что для реальной профилактики необходимо менять образ жизни - корректировать питание и применять медикаментозную терапию.