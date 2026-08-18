Ученые создали мини-мозг человека для изучения болезни Альцгеймера

Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана создали трехмерную модель ткани человеческого мозга, которая позволяет изучать болезнь Альцгеймера в лаборатории. Модель представляет собой крошечные сфероиды размером примерно с половину булавочной головки. В них объединили нейроны, астроциты и микроглию — три ключевых типа клеток мозга.

Исследователям удалось воспроизвести признаки болезни Альцгеймера, включая амилоидные бляшки и изменения тау-белка. Теперь на этой модели можно наблюдать взаимодействие клеток и проверять потенциальные лекарства. Главное отличие от экспериментов на животных — использование человеческих клеток.

Ученые надеются, что технология поможет лучше понять заболевание и ускорить поиск препаратов, которые смогут эффективно работать у пациентов.