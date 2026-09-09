Ученые выяснили что кальянный дым ускоряет старение клеток

Ученые из Американского университета Бейрута три месяца окуривали раковые клетки дымом сигарет и кальяна и смотрели, что с ними будет. Результат оказался разным, но плохим в обоих случаях, передает BAQ.KZ со ссылкой на журнал Frontiers in Genetics.

Речь идет о теломерах. Это концевые участки хромосом, что-то вроде пластиковых наконечников на шнурках, которые не дают им расплетаться. С каждым делением клетки теломеры становятся короче, и это один из главных механизмов старения.

Есть и обратный процесс. Фермент теломераза достраивает теломеры обратно. У здорового взрослого человека он почти не работает, а вот в раковых клетках включается заново, и именно поэтому опухоль может делиться бесконечно.

Как проводили опыт

Курил робот. Сигареты он выкуривал по международному стандарту, а кальян по методике, которую в Бейруте специально составили, понаблюдав за 52 живыми посетителями кафе. Получилось 171 затяжка, объем каждой 530 миллилитров, перерывы по 17 секунд, уголь подкладывается по графику. Табак взяли обычный, со вкусом двух яблок.

Весь дым пропустили через фильтры, а осевшие на них частицы растворили. От кальяна набралось 982 миллиграмма, это половина часового сеанса. От сигарет 47 миллиграммов, примерно пять штук.

Этим раствором и обрабатывали клетки рака легкого. Дозу подобрали такую, чтобы клетки не умирали сразу, потому что задача была не отравить их, а посмотреть, что происходит при долгом курении.

Что случилось с клетками

За 12 недель кальянный дым заметно укоротил теломеры. У сигаретного такая же тенденция была, но статистика ее не подтвердила.

Зато сигаретный дым разогнал теломеразу, тот самый фермент, который помогает раковой клетке выживать. Кальян сделал то же самое, только раньше, уже к шестой неделе.

Ученые объясняют это так. Теломеры укорачиваются, клетка чувствует угрозу и включает фермент сильнее, чтобы себя спасти.

Обнаружилось и другое. Оба вида дыма усилили работу гена, который делает клетки более подвижными. А подвижность для раковой клетки означает способность отрываться от опухоли и расползаться по организму.

Проверять эффект побежали дальше, на клетках рака груди и толстой кишки. Там картина вышла пестрой. У одних теломеры не изменились вовсе, у других кальян неожиданно снизил подвижность клеток.

Что это не значит

Сказать, что кальян хуже сигарет или наоборот, по этой работе нельзя.

Чтобы навредить клеткам одинаково, кальянного экстракта потребовалось в десять раз больше. Но за час кальяна человек вдыхает больше твердых частиц, чем от целой пачки сигарет, так что арифметика тут не работает.

И главное. Все происходило в пробирке. Там нет ни иммунитета, ни кровотока, ни печени, которая обезвреживает яды. Живой организм устроен сложнее, и переносить результат на человека напрямую авторы не берутся.

Зачем это все

Про сигареты исследований тысячи, про кальян почти нет, хотя курят его все больше. На Ближнем Востоке кальян в ходу у 10,7 % населения, в Европе у 10,9 %, и особенно охотно за него берутся подростки и молодые люди от 10 до 24 лет. Отдельных правил для кальяна во многих странах просто не существует.

Масштаб проблемы известен. По данным ВОЗ, в мире курят 1,3 миллиарда человек, и больше семи миллионов ежегодно умирают из-за этого. От рака легкого в 2020 году умерли 1,8 миллиона, и в 85 % случаев причиной было курение.