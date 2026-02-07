Ученые выяснили: младенцы рождаются с врожденным чувством ритма
Новорожденные способны чувствовать ритм с первых дней жизни, даже если слышат музыку впервые.
Новорожденные способны чувствовать ритм с первых дней жизни, даже если слышат музыку впервые, сообщает BAQ.kz.
К такому выводу пришли ученые из Итальянского технологического института. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.
Эксперимент показал, что младенцы реагируют на нарушения ритма даже во время сна, тогда как изменения мелодии пока не вызывают у них выраженного отклика. Это свидетельствует о том, что восприятие музыкального пульса является врожденной функцией человеческого мозга.
В исследовании приняли участие 49 новорожденных в возрасте нескольких дней. Пока дети спали, им проигрывали фортепианные фрагменты Иоганна Себастьяна Баха — как в оригинальном виде, так и в измененных версиях с нарушенным ритмом или высотой звука.
Активность мозга фиксировали с помощью электроэнцефалографии. Ученые анализировали так называемый "эффект удивления" — нейронную реакцию, возникающую, когда развитие звуковой последовательности не совпадает с ожиданиями мозга.
Результаты показали, что мозг младенцев отчетливо реагировал именно на сбои ритма: при нарушении музыкального пульса возникали выраженные нейронные сигналы. Это говорит о том, что даже новорожденные способны предугадывать структуру ритмической последовательности.
При этом изменения мелодии — например, высоты звука — практически не вызывали реакции. По мнению исследователей, восприятие мелодии формируется позже и связано с накоплением слухового опыта.
Ученые пришли к выводу, что ритм является врожденным элементом слуховой системы человека, тогда как способность воспринимать и прогнозировать мелодию развивается в процессе обучения. Ранее подобную чувствительность к ритму наблюдали в основном у нечеловеческих приматов, однако новое исследование подтвердило, что человек обладает этим навыком с момента рождения.
