Активность Солнца заметно усилилась, несмотря на то что геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной и стабильной. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передаёт BAQ.KZ.

По данным ученых, вспышечная активность светила в ближайшие сутки не только повышена, но и продолжает нарастать. Последняя зафиксированная вспышка класса M1.0 произошла 24 сентября и длилась 47 минут.

Ранее исследователи из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что частицы в солнечных вспышках нагреваются примерно в 6,5 раза сильнее, чем считалось ранее. Это открытие не только расширяет представления о процессах на Солнце, но и помогает разгадать загадку, остававшуюся нерешенной почти 50 лет. По данным ученых, ионы — положительно заряженные частицы солнечной плазмы — могут нагреваться до 60 миллионов °C.