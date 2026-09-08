Ученые застали енотов за изготовлением мячей для игр

Карликовые еноты на мексиканском острове Косумель научились делать мячики из бумаги и играть с ними. Такого поведения не описывали ни у одного вида енотов, передает BAQ.KZ со ссылкой на журнал Wild.

Открытие вышло случайным. Исследователи из Университета Майами и отдела экологии муниципалитета Косумеля приехали изучать, как туризм влияет на популяцию, и провели у пляжного клуба 64 часа наблюдений за восемь смен с 13 по 29 января.

Как это устроено

Две молодые самки, сестры, доставали из мусорного бака салфетки, чеки и обертки, несли добычу к стальной миске с водой, которую персонал оставлял у их укрытия, и ненадолго окунали бумагу.

Дальше начиналась работа на песке. Еноты клали мокрую бумагу на землю и мяли ее передними лапами, прижимали, переворачивали, катали. Бумага набирала песок и становилась плотнее, пока не превращалась в шар.

Получалось не всегда. Из 14 зафиксированных попыток удачными оказались восемь.

Готовые мячи звери гоняли по земле, догоняли, катали между лапами сидя, перекидывали друг другу. Некоторые эпизоды заканчивались рычанием, когда одна не хотела отдавать мяч другой.

Обучение сестры

Сначала полную последовательность выполняла только одна из сестер. Вторая подходила, внимательно смотрела, потом шла к тому же баку за бумагой.

Первые четыре попытки 19 и 22 января у нее не вышли. Однажды сестра просто отобрала у нее материал и доделала мяч сама, а неудачливая ученица тем временем катала в лапах уже готовый шар.

29 января, примерно через пять дней после того, как первую сестру забрали с площадки, вторая слепила два мяча самостоятельно, из обертки от гамбургера и чека.

Мать в это время лежала неподалеку и наблюдала, изредка получая от туристов и персонала чипсы. Одну попытку она тоже предприняла, но бросила, когда не смогла достать из миски положенное туда бумажное полотенце. Авторы отмечают, что незадолго до этого самка выпила около 30 миллилитров коктейля «Маргарита», и это, по их словам, сказалось на ее ловкости.

Играть готовыми мячами она все же играла, и вместе с дочерьми, и одна. В одном из шести зафиксированных эпизодов игры к енотам присоединились две молодые карликовые носухи.

Что здесь важно для науки

Бумагу еноты не ели и следов пищи с нее не слизывали. Один раз мяч побывал во рту, но авторы считают это исследованием предмета, а не попыткой поесть.

Разница принципиальная. До сих пор работы о сообразительности енотов почти целиком строились вокруг добычи еды. Здесь животные создавали предмет ради игры.

Убедительности добавляет сравнение с другой площадкой. В 30 км, на противоположном конце острова, есть похожий пляжный клуб, там тоже живут молодые еноты, есть доступ к бумаге и воде, и звери так же привыкли к людям. Мячи там никто не лепит.

Печальный финал

Та самая первая сестра, с которой все началось, погибла. Ее забрали на реабилитацию, но спасти не удалось, предположительно из-за истощения и отравления веществами человеческого происхождения. За несколько недель до наблюдений по той же причине погибли еще два детеныша из этой семьи.

Карликовый енот встречается только на Косумеле и находится под критической угрозой исчезновения.

Авторы пишут, что в такой маленькой популяции гибель нескольких молодых особей означает не только потерю будущих родителей. Вместе с ними может исчезнуть и новое поведение, которое просто не успеют ни изучить, ни передать дальше.