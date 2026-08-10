Учитель, доехавший на велосипеде из Каратобе до Астаны, вступил в партию «Ақ жол»

Преодолевший тысячи километров от Каратобе до столицы Асылбек Айболатов во время поездки собирал предложения и пожелания жителей и передал их руководству партии.

Учитель Асылбек Айболатов, отправившийся в путь на велосипеде из Каратобинского района Западно-Казахстанской области, преодолел тысячи километров и добрался до Астаны, передает корреспондент BAQ.KZ.

Велопутешествие, начавшееся в Каратобе, прошло через Актобе, Костанай и Кокшетау и завершилось в столице. Цель поездки не ограничивалась спортивной инициативой: учитель встречался с жителями регионов, собирал их предложения, мнения и информацию об актуальных проблемах.

По пути Асылбек Айболатов специально останавливался в населенных пунктах и встречался с местными жителями. Он рассказывал гражданам об основных инициативах и позициях Демократической партии «Ақ жол», а также собирал обращения, предложения и пожелания по волнующим население вопросам.

В Астане учителя встретили представители столичного филиала Демократической партии «Ақ жол» и Молодежного совета. Собранные во время велопутешествия предложения и обращения жителей были переданы руководству партии.

Председатель партии Дания Еспаева отметила важность этой инициативы для укрепления прямой связи с населением.

Сидя в кабинете, невозможно в полной мере узнать о проблемах и нуждах людей. Вы напрямую доносите голос народа. Эти предложения очень важны для нас и обязательно будут учтены в работе партии, - сказала Дания Еспаева.

Председатель партии высоко оценила инициативу Асылбека Айболатова, назвав ее примером гражданской активности, настойчивости и ответственности. Она отметила, что его поездки по населенным пунктам и непосредственные встречи с жителями стали конкретным примером укрепления связи между обществом и политической партией.

В ходе встречи Асылбек Айболатов был официально принят в ряды Демократической партии «Ақ жол».

Таким образом, Асылбек Айболатов, который во время велопутешествия знакомил жителей с позицией партии и собирал их предложения и пожелания, теперь продолжит эту работу в качестве члена Демократической партии «Ақ жол».

Главным результатом поездки протяженностью в тысячи километров стало то, что мнения и предложения жителей регионов были напрямую переданы руководству партии.

