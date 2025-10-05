Депутаты Мажилиса предложили внести поправки в закон "О статусе педагога", чтобы освободить учителей от несвойственных обязанностей и позволить им сосредоточиться на своей главной миссии — обучении.

Экс-министр образования и науки, депутат Мажилиса и член фракции партии "AMANAT" Асхат Аймагамбетов сообщил, что группа парламентариев уже подготовила соответствующие изменения и направила их на рассмотрение правительства, передаёт BAQ.KZ.

"Учитель не должен быть мобилографом, блогером, охранником, делопроизводителем или модератором чатов. Учитель должен учить, а не тратить время на функции, не имеющие отношения к его профессии", — отметил Аймагамбетов.

Что предлагают изменить:

Отказ от лишней отчетности.

Поправки предусматривают запрет на дублирование бумажной и электронной документации. Если данные внесены в одну систему — будь то Kүнделік, НОБД или Bilimland — учителю не придётся повторно заполнять их на других платформах.

Ведение соцсетей — по желанию.

Педагогов больше не смогут обязать вести страницы в соцсетях или публиковать фото и видео с занятий. Вести блог учитель сможет только по собственному желанию.

Четкие рамки ответственности.

Учителя будут освобождены от ответственности за поведение учеников вне школы. Законопроект закрепляет понятие "несвойственные функции" — всё, что не связано напрямую с преподаванием и не прописано в трудовом договоре.

Новый формат договора с родителями.

Поправки усиливают правовой статус школьного договора. Ответственность за воспитание и соблюдение правил будет возложена на всех участников процесса — школу, родителей и учеников.

Защита педагогов.

Планируется повысить штрафы за нарушения закона о статусе педагога и расширить гарантии защиты учителей от физического и психологического давления.

Аймагамбетов подчеркнул, что законопроект разработан на основе поручений президента Касым-Жомарта Токаева и многочисленных обращений педагогического сообщества.