Учитель, электрик и банкир: кто сыграл за Фарерские острова против Казахстана

В составе сборной Фарерских островов в матче против Казахстана сыграли футболисты, которые совмещают спорт с основной работой.

Об этом в интервью Sports.kz рассказал фарерский спортивный журналист сайта Portal.fo Агнар Преста, передает BAQ.KZ.

По его словам, игроки, выступающие в чемпионате Фарерских островов, как правило, не являются профессиональными футболистами: они работают или учатся, а тренируются по вечерам.

«В составе команды были учитель, электрик, банкир, продавец ковров, продавец автомобилей и многие другие. В последние годы у некоторых футболистов появилось больше свободы и они стали получать более высокие зарплаты, так что теперь их можно назвать полупрофессионалами», - отметил Преста.

При этом, по оценке журналиста, в нынешнем составе сборной около 13–14 игроков выступают за рубежом и являются профессионалами.

Прогресс фарерского футбола Преста связывает с повышением уровня подготовки в национальном чемпионате. По его словам, некоторые команды проводят по семь-восемь тренировок в неделю, уделяя больше внимания физической форме.

Напомним, встреча Казахстана и Фарерских островов в четвертом туре Лиги наций прошла на «Астана Арене» и завершилась со счётом 2:2.

За хозяев отличились Сергей Малый и Нуралы Алип, за гостей - Петур Кнудсен и Геза Тури.