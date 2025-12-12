В Сергеевке 24-летняя учительница химии получила термические ожоги рук, шеи и грудной клетки во время проведения школьного эксперимента, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Инцидент произошёл из-за хлопка в ходе эксперимента, из-за чего загорелся рукав одежды педагога. Ученики девятого класса помогли потушить огонь, никто из детей не пострадал.

Пострадавшую доставили в районную больницу, её состояние стабильное.

Департамент полиции внес представление в управление образования для устранения нарушений техники безопасности на уроках. Исполняющую обязанности директора школы уже привлекли к дисциплинарной ответственности, а учительницу также ждёт дисциплинарное разбирательство.