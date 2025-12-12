Учитель химии в СКО получила ожоги во время урока
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Сергеевке 24-летняя учительница химии получила термические ожоги рук, шеи и грудной клетки во время проведения школьного эксперимента, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Инцидент произошёл из-за хлопка в ходе эксперимента, из-за чего загорелся рукав одежды педагога. Ученики девятого класса помогли потушить огонь, никто из детей не пострадал.
Пострадавшую доставили в районную больницу, её состояние стабильное.
Департамент полиции внес представление в управление образования для устранения нарушений техники безопасности на уроках. Исполняющую обязанности директора школы уже привлекли к дисциплинарной ответственности, а учительницу также ждёт дисциплинарное разбирательство.
Самое читаемое
- Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
- Два села подключили к газу в Кызылординской области
- Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов
- В колонии строгого режима в Туркестанской области вспыхнул бунт заключённых
- В Кордайском районе спасли 19 человек, застрявших в снежном заносе