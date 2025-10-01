В жизни каждого был учитель, который научил не только читать и писать, но и верить в себя. Для сотен атырауских детей с особыми образовательными потребностями таким человеком стала Ляззат Жайшылыковна Тулепова. Сегодня директор Атырауской областной специальной школы-интерната, педагог с 33-летним стажем получила награду из рук Президента. О том, что значит посвятить жизнь детям, которые учатся жить и верить в себя, Ляззат Жайшылыковна рассказала корреспонденту BAQ.KZ.

из личного архива Ляззат Тулеповой

Её путь в профессии начался в далёком 1992 году, когда молодая выпускница Западно-Казахстанского инновационно-технологического института пришла работать в школу №5 имени Габита Мусрепова в Атырау. Она выбрала психологию и педагогику, чтобы лучше понимать детей, помогать им справляться с тревогами, раскрывать их внутренний потенциал. Позже к этим знаниям добавились дефектология и олигофренопедагогика – направления, требующие особого терпения, внимания и сердечности.

"Моя первая профессия – педагог-психолог, я исследователь души. Я всегда хотела быть полезной, помогать особенным детям и их родителям. Хоть немного, но приучить их к обществу, сделать их частью этого мира", – признаётся она.

Эти слова не просто красивая фраза. За ними – десятки проектов, которыми гордится Казахстан. По инициативе Ляззат Жайшылыковны школа-интернат стала площадкой для внедрения уникального тренажёра "Sezual" – устройства для изучения шрифта Брайля на трёх языках. Благодаря этой технологии незрячие дети быстрее учатся читать, а в сам процесс вовлекаются и родители. Инновацию уже оценили специалисты из Канады, Великобритании и Турции.

из личного архива Ляззат Тулеповой

Но дело не только в технологиях. За последние годы школа преобразилась: открылись современные кабинеты, сенсорные комнаты, обновилось общежитие. Здесь теперь можно не только учиться, но и покорять новые вершины.

Сегодня успехи учеников говорят сами за себя: школьники становятся лауреатами республиканских и международных конкурсов. Так, девятиклассница Айназ Куралова завоевала гран-при VIII Международного фестиваля детского искусства "ALMALY KZ", а в 2023 году на республиканском конкурсе "Жұлдызай" четвероклассник Ерасыл Сагын занял первое место, восьмиклассница Жулдыз Кайдар – третье. В 2025 году Айназ Куралова принесла Казахстану серебряную медаль на Международной олимпиаде по парадзюдо в немецком Гейдельберге.

из личного архива Ляззат Тулеповой

Не остаются без внимания и академические успехи: на Западной региональной предметной олимпиаде по казахскому языку Аружан Амангельды стала победителем, а Айкоркем Камиева – серебряным призёром.

"Каждое достижение наших детей – это не только их личный успех, но и отражение труда всего коллектива. Мы стараемся создать для них условия, в которых они смогут раскрыться и почувствовать уверенность в своих силах. Сегодня мои выпускники работают, содержат семьи, приносят пользу обществу", – говорит Ляззат Тулепова.

из личного архива Ляззат Тулеповой

Саму Ляззат Жайшылыковну коллеги называют человеком, который умеет слышать не только слова, но и тишину – там, где прячутся страхи и боль ребёнка. Может быть, именно поэтому Президент страны вручил ей орден "Құрмет" – награду, которую она считает не личной, а общей, для всех специальных педагогов.

"Это было как в сказке. У меня была мечта – побывать в Акорде и получить награду из рук Президента. Эта мечта сбылась. Но это не только моя награда, это награда всех специальных педагогов – логопедов, дефектолов, олигофренопедагогов, сурдопедагогов, тифлопедагогов. Каждый из них – герой, и эта награда принадлежит им", – говорит Ляззат Тулепова.

из личного архива Ляззат Тулеповой

Когда спрашиваешь её, откуда столько сил и преданности профессии, она улыбается:

"Моя мама – Тулепова Дилда Кулназаркызы – сорок лет проработала учителем технологии в одной школе. Это у нас в крови. Горжусь, что выбрала эту профессию", – говорит она.

Сегодня Ляззат Жайшылыковна – не только директор, но и пример для своих коллег и учеников. Она доказала, что в школе-интернате живёт не замкнутость, а надежда. Здесь учат не жалеть себя, а верить, что у каждого ребёнка есть будущее.

И, пожалуй, лучший подарок ко Дню учителя для Ляззат Тулеповой – это успехи её воспитанников. Те самые улыбки, которыми светятся дети, когда впервые читают слово пальцами.