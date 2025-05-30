В Актобе начался суд по резонансному делу: 29-летняя Гульжайнар обвиняется в убийстве собственных детей — 3-летнего сына и 11-месячной дочери. Женщина задушила их подушкой в спальне. В момент совершения преступления она находилась в состоянии психоза, передает BAQ.KZ.

Скамья подсудимых пуста — Гульжайнар проходит принудительное лечение в психиатрической клинике в Талгаре. Медики диагностировали у неё параноидную шизофрению с суицидальными наклонностями. Известно, что обвиняемая окончила университет и проработала около четырех месяцев учителем информатики в селе Сагыз Атырауской области.

По словам супруга, признаки серьёзного психического расстройства у женщины появились после рождения второго ребёнка.

"В марте она говорила, что хочет задушить младшую дочь. Я вызвал полицию, провели экспертизу – поставили диагноз "психоз второй степени". А 13 марта она уже пыталась убить ребенка. Звонила на 102 и просила ружье. Тогда снова приезжали полиция, опека и медики. После этого я сам позвонил ее отцу, и он забрал дочь из села Сагыз, где мы жили, в Кандыагаш", — цитирует мужчину КТК.

Через 10 дней после этого произошла трагедия. По утверждениям мужа, во время убийства дома находились родственники женщины. Но о случившемся они узнали слишком поздно.

Обвинение требует признания вменяемости женщины и настаивает на суровом наказании. За убийство двух малолетних детей Гульжайнар может грозить пожизненное лишение свободы, если суд не признает её невменяемой. В противном случае её ждёт принудительное лечение.