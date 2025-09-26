Быть учителем в Казахстане сегодня - значит брать на себя особую миссию. Это наставник, который помогает детям находить свои ценности, учит их мыслить критически и поддерживает в выборе жизненного пути. От педагогов ждут многого: профессионализма, эмпатии, умения работать с разными характерами и мотивацией, а главное - способности вдохновлять. Именно учителя во многом формируют будущее страны, ведь именно они передают детям не только знания, но и понимание того, что значит быть честным, ответственным и уважать других.

Каждый день педагог сталкивается с новыми вызовами - разным уровнем подготовки учеников, высокой нагрузкой, необходимостью внедрять цифровые технологии и современные методики. Но несмотря на это, учителя остаются движущей силой образования, которые своей работой прививают детям любовь к знаниям и стремление к развитию.

Примером такого педагога является Мадина Тугамбекова - учитель английского языка школы-лицея имени Алимхана Ермекова в Караганде. В интервью BAQ.KZ она поделилась своим опытом, рассказала о трудностях и радостях профессии, о том, почему считает миссию учителя особой.

Вместе с коллегой она разработала авторскую программу Mindful Reading для девятых классов. Этот курс сочетает чтение и дискуссии, побуждая подростков к размышлениям о доброте, честности, уважении и ответственности. Таким образом уроки английского становятся для учеников не только образовательным процессом, но и школой жизни, где они учатся осознанности и формированию характера.

По её словам, выбор профессии был осознанным и связан не только с любовью к языку, но и с желанием повлиять на будущее своих учеников.

“Я всегда любила английский язык и была увлечена культурой англоязычных стран. Но для меня профессия учителя — это не просто возможность делиться знаниями. Это шанс вдохновлять учеников на их собственные открытия, помогать им становиться увереннее в себе, развивать мышление и формировать систему ценностей. Профессия учителя даёт редкую возможность влиять на будущее — не только через знания, но и через воспитание. Именно поэтому, разрабатывая вместе с коллегой авторскую программу Mindful Reading для девятых классов, я стремилась создать курс, который совмещает развитие навыков чтения с воспитанием осознанности”, - говорит Мадина Тугамбекова.

Мадина Тугамбекова говорит, что иногда непросто подобрать индивидуальный подход к каждому ученику, ведь у всех разный уровень знаний и мотивации. В одном классе могут собраться дети с совершенно разным уровнем знаний и мотивацией, и задача учителя - найти тот самый баланс между строгими требованиями программы и личными потребностями школьников. Это требует времени, терпения и большой гибкости.

Но вместе с тем именно эта работа приносит и наибольшее удовлетворение. Для преподавателя настоящая радость - наблюдать, как её ученики начинают свободно говорить на английском, успешно сдают экзамены, одерживают победы на олимпиадах. Особое место занимает авторская программа Mindful Reading: именно на этих занятиях подростки обсуждают тексты о доброте, честности и уважении, делятся своими историями и личным опытом, проводя параллели между литературными сюжетами и собственной жизнью. Эти моменты становятся для педагога доказательством того, что её труд действительно помогает формировать не только знания, но и внутренний мир учеников.

По мнению Мадины Тугамбековой, настоящий учитель - это не только профессионал в своей области, но и человек, который умеет быть рядом с детьми в разных ситуациях. Она убеждена, что ключевыми качествами педагога являются терпение, эмпатия и умение подстраиваться под обстоятельства.

“Важно быть не только специалистом по предмету, но и наставником, психологом, мотиватором. Хороший учитель помогает детям формировать ценности, предусмотренные программой “Біртұтас тәрбие” — патриотизм, уважение, трудолюбие. А через курс “Mindful Reading” мы учим подростков осознанности, умению видеть ценность в человеческих качествах и применять их в жизни”, - рассказывает педагог.

Отдельное внимание Мадина уделяет тому, как заинтересовать учеников и сделать процесс обучения значимым для них. По её словам, сегодня детям важно видеть, что уроки связаны с их личным опытом.

“Я использую игровые методы, проектную деятельность и современные технологии. В программе “MindfulReading” мы читаем тексты о дружбе, ответственности, честности, толерантности и обсуждаем, как эти качества проявляются в жизни. Когда подростки понимают, что речь идёт о них самих, их интерес к учёбе возрастает”, - отмечает учитель.

Говоря о современных тенденциях в образовании, Мадина Тугамбекова отмечает, что цифровизация заметно изменила процесс обучения. Новые технологии сделали его более прозрачным и доступным как для учеников, так и для родителей.

“Электронные дневники, онлайн-уроки и цифровые ресурсы сделали процесс обучения прозрачнее и гибче. Родители могут видеть прогресс детей в реальном времени, а ученики получают возможность изучать материалы дома и возвращаться к ним в удобное время. Благодаря этому я могу давать тексты из “MindfulReading” для самостоятельного чтения, а на уроках уделять больше внимания дискуссиям и размышлениям о ценностях. Искусственный интеллект также помогает в работе учителя: он становится своего рода ассистентом, который поддерживает и педагога, и учеников в достижении успеха”, — рассказывает педагог.

При этом в своей практике Мадина делает ставку не только на технологии, но и на проверенные временем методики. Ей близок коммуникативный подход, когда язык осваивается через реальные ситуации общения, а также метод CLIL (Content and Language Integrated Learning), позволяющий интегрировать английский в изучение других предметов.

Однако особое место занимает авторская программа Mindful Reading, созданная вместе с коллегой.

“Для меня важно, чтобы язык не сводился лишь к грамматике и лексике. В “Mindful Reading” мы сочетаем чтение, дискуссии и рефлексию, а тексты курса направлены на формирование нравственных ориентиров - доброты, честности и уважения. Это полностью соответствует целям программы “Адал азамат” и помогает детям развиваться не только как ученики, но и как личности”, - подчёркивает Мадина Тугамбекова.

Работа с детьми всегда требует гибкости и индивидуального подхода. Одни школьники стремятся к новым вызовам и готовы к олимпиадам, другие же нуждаются в дополнительной поддержке и внимании.

"С сильными учениками мы готовим проекты, участвуем в олимпиадах, я даю им расширенные задания. А тем, кому трудно, предлагаю индивидуальные консультации, разбиваю сложный материал на простые шаги, использую визуальные и игровые методы. Но в любом случае важно формировать ценности программы “Адал азамат” - честность, упорство, готовность к совместной работе", - объясняет Мадина Тугамбекова.

Педагогическая деятельность для неё не ограничивается только уроками. Большое значение имеют кружки и дополнительные проекты, которые помогают школьникам раскрывать свой потенциал.

“Я веду кружок “English Speaking Club”, где ученики практикуют разговорный английский и готовят мини-спектакли, дебаты, презентации. Также организую школьные недели английского языка с конкурсами и квестами. Многие из этих мероприятий мы связываем с программой “Біртұтас тәрбие”, чтобы развивать у ребят активную гражданскую позицию”, - отмечает педагог.

При этом Мадина подчёркивает: настоящая цель учителя - не только дать знания, но и воспитать в детях качества, которые станут основой их будущей жизни.

“Я стараюсь прививать детям ответственность, уважение, честность, любовь к знаниям. Авторская программа “Mindful Reading” помогает сделать эти ценности осознанными: мы разбираем жизненные ситуации, учимся принимать решения и понимать последствия. Это формирует у подростков умение быть честными с собой и с другими”, - говорит она.

Говоря о трудностях, с которыми сталкиваются казахстанские педагоги, Мадина Тугамбекова признаёт: профессия требует огромной отдачи и постоянного поиска решений.

“Главная трудность - это разный уровень подготовки детей и высокая нагрузка. Но единая воспитательная программа “Адал азамат”, а также такие авторские разработки, как “Mindful Reading”, помогают сделать воспитательный процесс системным и эффективным”, - отмечает она.

Особой гордостью педагога стала собственная инициатива, выросшая в полноценный проект.

“Я горжусь нашей авторской программой “Mindful Reading”, в которой собраны тексты о человеческих ценностях. Они учат подростков осознанно относиться к миру, уважать себя и других. Эта программа стала важной частью воспитательной работы и помогла многим ученикам раскрыться”, - рассказывает преподаватель.

Немаловажным в её практике остаётся и сотрудничество с родителями. Учитель уверена, что воспитание должно быть совместным процессом, где школа и семья поддерживают друг друга.

“Мы регулярно проводим родительские собрания, используем электронные чаты для обратной связи. Я часто делюсь с родителями текстами из “Mindful Reading”, чтобы они могли обсудить их дома с детьми и поддерживать формирование ценностей в семье. В нашей школе-лицее имени Алимхана Ермекова работают “Школа отцов” и “Школа матерей” - благодаря этому родители становятся ближе к детям и школе, участвуют в воспитательном процессе наравне с педагогами”, - подчеркивает учитель.

Для Мадины Тугамбековой главная ценность в профессии - это не грамоты и награды, а успехи её учеников. Она с особой теплотой говорит о тех, кто выбрал английский язык своей будущей профессией.

“Моим главным достижением я считаю не награды и грамоты, а учеников, которые выбрали английский язык своей профессией - стали переводчиками, учителями, международными специалистами. Их успехи и активная жизненная позиция - свидетельство того, что ценности, которые мы прививаем им в школе, действительно находят отклик”, - делится педагог.

Завершая беседу, Мадина обратилась к тем, кто только собирается посвятить себя педагогике. По её словам, самое важное - это искренняя любовь к делу и готовность идти в ногу со временем.