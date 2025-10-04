Современная школа живёт сразу в двух мирах — реальном и цифровом. Для учителя это не вызов, а возможность: уроки в классе, где ощущаешь дыхание и энергию учеников, и занятия онлайн, которые открывают границы и дарят новые инструменты. Ещё недавно учителя считали, что только офлайн способен создать настоящую атмосферу обучения, но опыт дистанционных уроков показал — онлайн не обедняет процесс, а расширяет его.

О том, как сохранить дисциплину и внимание детей перед экраном, как с первых минут установить правила и создать динамику в интервью BAQ.KZ рассказала учитель русского языка и литературы в казахских классах Сандугаш Орынбаева. Она преподаёт в режиме онлайн, в её уроках есть живое обращение по имени, смена видов деятельности, мини-игры и работа в группах.

- Сандугаш Нурлановна, Вы долго работали офлайн, а теперь преподаёте онлайн. Какие плюсы и минусы вы видите?

- Многие годы я работала офлайн, и, признаюсь, долго считала, что только в классе рождается настоящая атмосфера обучения. Но переход в онлайн показал новые перспективы. Удобство в том, что ученики и учитель экономят время, у нас открывается возможность работать с ребятами из разных городов и даже стран. Мы быстрее подключаем цифровые ресурсы, используем интерактив. Минусы тоже есть: сложнее почувствовать энергетику класса, иногда техника подводит. Но в целом онлайн не обедняет урок, а расширяет его границы.

- Как вам удаётся сохранять дисциплину и внимание учеников в онлайне?

- Дисциплина в онлайне держится на правилах, которые проговариваются с самого начала. Очень помогает динамика: я стараюсь менять виды деятельности, включать мини-игры, работать в группах. И главное — обращаться к каждому ребёнку по имени, чтобы никто не оставался "за кадром". В итоге урок идёт в живом ритме, и внимание удерживается естественно.

- В чём различие между атмосферой реального класса и виртуального?

- Офлайн — это энергия, смех, живое дыхание класса. Онлайн — это камерность, почти личный разговор учителя и ученика. Там нет привычного шума, но есть больше сосредоточенности. Я стараюсь соединять эти два мира: сохранять эмоциональность офлайна и структурность онлайна.

- Есть ли темы или задания, которые легче проводить онлайн, чем офлайн?

- Есть темы, которые онлайн проводить даже удобнее. Это проекты с презентациями, работа с медиатекстами, креативное письмо, интерактивные викторины. Здесь цифровая среда становится союзником, а не помехой. Подростки быстро откликаются, ведь онлайн для них — естественная среда.

- Как вы объясняете детям ценность знания русского языка сегодня, в эпоху трёхъязычия?

- Мы живём в эпоху трёхъязычия, и я всегда подчёркиваю: знание русского языка не конкурирует с казахским или английским, а дополняет их. Русский открывает доступ к огромному культурному пространству, к литературе, науке, общению на международном уровне. Это язык, который делает человека конкурентоспособным, расширяет кругозор и усиливает интеллектуальные возможности.

- Какие книги или авторы помогают влюбить учеников в русский язык?

- Подростков зажигают честные, глубокие и яркие тексты. Это Александр Грин с его романтикой и мечтой, Булгаков с вопросами совести, Довлатов с иронией и живым словом. Из современных авторов близки Наринэ Абгарян и Дина Сабитова — они пишут о подростках честно, без фальши. Я люблю показывать детям и современную журналистику, эссе, блоги, потому что слово живёт не только в классике, но и в актуальной медиасреде. И когда подростки видят это, они начинают воспринимать русский язык не как школьный предмет, а как инструмент самовыражения.

Заканчивая беседу, учитель подчёркивает: в эпоху трёхъязычия знание русского языка не соперничает с казахским или английским, а гармонично их дополняет. "Русский открывает доступ к богатейшему культурному пространству и делает человека конкурентоспособным, — говорит она. — Но главное, он даёт подросткам возможность говорить честно и ярко о самом главном — о себе и о жизни".