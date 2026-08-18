Учителей освободят от лишней отчетности — Минпросвещения

В Казахстане планируют сократить дублирование отчетности, которую педагогам приходится вносить в разные информационные системы. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты обратили внимание на жалобы учителей, которым приходится повторно вносить одни и те же сведения об учениках, педагогах и учебном процессе в несколько информационных систем. Кроме того, в течение учебного года школы могут получать дополнительные срочные запросы на предоставление отчетов от отделов и управлений образования.

По словам Шынар Акпаровой, сейчас определен перечень обязательной информации, которую должны заполнять организации образования и педагоги. При этом в министерстве планируют интегрировать действующие информационные системы, чтобы исключить излишнюю отчетность.

«У нас планируется интеграция систем, это уже есть в плане. Педагогам нельзя давать дополнительную, излишнюю отчетность», — сообщила первый вице-министр.

Она также подчеркнула, что с этого года образовательным организациям не должны одновременно направлять запросы на предоставление одной и той же информации в бумажном и электронном виде, если школа уже подключена к информационной системе.

«Параллельно, одновременно запрашивать данные и в бумажном, и в электронном виде не допускается, если организация образования уже подключена к информационной системе. На сегодняшний день все школы подключены к информационным системам», — отметила Шынар Акпарова.

На уточняющий вопрос о том, позволит ли интеграция полностью избавиться от повторного внесения одних и тех же сведений, первый вице-министр пояснила, что отделы и управления образования уже могут самостоятельно получать необходимую информацию из баз данных.

«Отделы образования, управления образования сами могут выгружать все данные, которые содержатся в базе», — сказала она.

При этом педагоги продолжат работать в информационных системах в рамках своих непосредственных функциональных обязанностей, в том числе заполнять электронные журналы и вносить данные, связанные непосредственно с учебным процессом.

«Учителя в рамках своих функциональных обязанностей работают в информационных системах, заполняют электронные журналы. Другие данные, которые не касаются их профессиональной деятельности, они заполнять не должны», — подчеркнула первый вице-министр.

Шынар Акпарова добавила, что если педагогов обязывают предоставлять дополнительную отчетность, не предусмотренную их функциональными обязанностями, такие случаи можно направлять в территориальные департаменты для отдельного рассмотрения.