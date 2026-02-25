Педагоги будут отвечать за детей только во время учебного процесса, сообщает BAQ.kz.

Вне школы и в каникулы ответственность предлагается закрепить за родителями.

Депутаты Мажилис Парламента Республики Казахстан приняли в работу законопроект по вопросам статуса педагога и образования с сопутствующими поправками. Инициатива направлена на усиление правовой защиты учителей.

Как сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, документ разработан по инициативе парламентариев. Ключевая норма — четкое разграничение ответственности за жизнь и здоровье детей.

«Предлагается определить ответственность педагогов исключительно в период учебного процесса. Во внеучебное время, в каникулы и в вечерние часы ответственность должна возлагаться на родителей. По этому вопросу имеется поручение Главы государства, данное на Августовской конференции», — отметил он на пленарном заседании.

Второе принципиальное положение — запрет на привлечение педагогов к мероприятиям, не связанным с их профессиональной деятельностью. Речь идет о практике, когда учителей задействуют в сторонних акциях и кампаниях.

Кроме того, предлагается устранить дублирование отчетности: школы не должны вести документы одновременно в бумажном и электронном формате. Отчетность планируется закрепить только в одном виде.

Еще одна инициатива касается поправок в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях — предусматривается ужесточение санкций за нарушение прав педагогов.

Законопроект стал очередным шагом в реформировании системы образования и может существенно изменить правовой статус учителя в Казахстане.