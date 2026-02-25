Учителей освободят от ответственности за учеников вне школы: Мажилис взял в работу законопроект
Педагоги будут отвечать за детей только во время учебного процесса.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Педагоги будут отвечать за детей только во время учебного процесса, сообщает BAQ.kz.
Вне школы и в каникулы ответственность предлагается закрепить за родителями.
Депутаты Мажилис Парламента Республики Казахстан приняли в работу законопроект по вопросам статуса педагога и образования с сопутствующими поправками. Инициатива направлена на усиление правовой защиты учителей.
Как сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, документ разработан по инициативе парламентариев. Ключевая норма — четкое разграничение ответственности за жизнь и здоровье детей.
«Предлагается определить ответственность педагогов исключительно в период учебного процесса. Во внеучебное время, в каникулы и в вечерние часы ответственность должна возлагаться на родителей. По этому вопросу имеется поручение Главы государства, данное на Августовской конференции», — отметил он на пленарном заседании.
Второе принципиальное положение — запрет на привлечение педагогов к мероприятиям, не связанным с их профессиональной деятельностью. Речь идет о практике, когда учителей задействуют в сторонних акциях и кампаниях.
Кроме того, предлагается устранить дублирование отчетности: школы не должны вести документы одновременно в бумажном и электронном формате. Отчетность планируется закрепить только в одном виде.
Еще одна инициатива касается поправок в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях — предусматривается ужесточение санкций за нарушение прав педагогов.
Законопроект стал очередным шагом в реформировании системы образования и может существенно изменить правовой статус учителя в Казахстане.
Самое читаемое
- Убийство семьи в Атырауской области: подозреваемого задержали в Индонезии
- Еще пять сел Актюбинской области присоединились к безалкогольной акции
- Астанчанина заставили вернуть миллионы за обучение
- Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД
- В Костанайской области за нарушения в сфере экологии оштрафовали 21 предприятие