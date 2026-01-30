Суд №2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в отношении двух и более лиц, передает BAQ.KZ.

Как установлено судом, подсудимая, работая учителем, предлагала абитуриентам "гарантировать" высокий результат на ЕНТ из расчёта 7 тысяч тенге за один балл. Для набора 80 баллов каждый из потерпевших передал ей по 560 тысяч тенге. Полученные деньги женщина потратила на личные нужды.

В результате её действий каждому потерпевшему был причинён материальный ущерб в размере 560 тысяч тенге.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину. Ее причастность к преступлению была подтверждена показаниями потерпевших, банковскими выписками и другими доказательствами.

Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда женщина признана виновной по пункту 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

В связи с применением Закона об амнистии, принятого к 30-летию Конституции Республики Казахстан, срок неотбытой части наказания был сокращён на одну треть. Окончательно осуждённой назначено 2 года 4 месяца ограничения свободы.