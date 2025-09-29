Вдохновляющая история разворачивается в Астане: учитель начальных классов школы-лицея №50 "Казкосмос" имени Райымбека батыра г. Астаны Айгуль Ержанова готовится к установлению нового рекорда — она планирует сдвинуть с места и протащить тяжеловоз весом в несколько тонн, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Айгуль Ержанова — не просто педагог с 30-летним стажем и званием "Заслуженный учитель Казахстана", вручённым ей лично Президентом страны. Она — символ силы, воли и несломленного духа, удивляющий не только коллег, но и профессиональных спортсменов. Несмотря на внешнюю хрупкость, в ней скрыта невероятная физическая и моральная сила.

В спорт Айгуль ханым пришла в возрасте 52 лет, и уже за первые полтора года добилась впечатляющих результатов: завоевала 45 медалей и 8 раз устанавливала рекорды. Одна из самых ярких побед — золотая медаль и мировой рекорд на международном чемпионате по пауэрлифтингу в Египте.

Сегодня она готовится к новому вызову — сдвинуть многотонный грузовик. Это испытание требует не только физической подготовки, но и колоссальной внутренней силы, которой Айгуль ханым обладает в избытке.