В Жамбылской области суд рассмотрел дело о восстановлении платёжеспособности учителя физики, задолжавшей более 14 млн тенге по кредитам в пяти банках, передает BAQ.KZ. Женщина, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь и живущая на съёмных квартирах, обратилась в суд с просьбой уменьшить ежемесячные выплаты. Сейчас её обязательства по кредитам превышают 500 тысяч тенге, при среднемесячных расходах около 170 тысяч.

Несмотря на возражения четырёх банков, суд установил, что заявитель действовала добросовестно и действительно оказалась в сложной финансовой ситуации. В итоге суд удовлетворил заявление и применил процедуру восстановления платёжеспособности, дав истцу время для составления плана погашения долгов.

Решение суда вступило в законную силу.