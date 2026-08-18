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Учителя будут оценивать по-новому: СОР и СОЧ отменят в Казахстане

18 Августа 2026, 10:44
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BAQ.kz 18 Августа 2026, 10:44
18 Августа 2026, 10:44
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Фото: BAQ.kz

В Казахстане с нового учебного года изменится система оценивания в начальных классах. Суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ) отменят. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, подходы к оцениванию учащихся начальных классов будут пересмотрены, при этом усилится роль ежедневного формативного оценивания.

«Суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ) отменяются. Усиливается роль ежедневного (формативного) оценивания. Такие методы оценивания, как диктанты, изложения, сочинения, проекты, устные и практические работы, учитель будет выбирать самостоятельно и использовать в качестве формы промежуточного контроля», – сообщила Жулдыз Сулейменова.

Кроме того, оптимизирована структура типовых учебных планов. Чтобы обеспечить школьникам полноценный доступ ко всем учебным предметам, сокращенные типовые учебные планы исключены.

С нового учебного года содержание школьного образования также дополнится рядом обязательных курсов.

Для учащихся 5-7-х классов вводится предмет «Основы Конституции».

«В 8-11-х классах вводится обязательный учебный курс «Закон и порядок». Кроме того, для учащихся 5–11-х классов вводится обязательный курс «Личная безопасность». Ранее преподававшийся как предмет по выбору курс «Основы права» станет обязательным для всех учащихся, а его содержание приведено в соответствие с принципами новой Конституции», – отметила министр.

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