Учителя будут оценивать по-новому: СОР и СОЧ отменят в Казахстане

В Казахстане с нового учебного года изменится система оценивания в начальных классах. Суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ) отменят. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, подходы к оцениванию учащихся начальных классов будут пересмотрены, при этом усилится роль ежедневного формативного оценивания.

«Суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ) отменяются. Усиливается роль ежедневного (формативного) оценивания. Такие методы оценивания, как диктанты, изложения, сочинения, проекты, устные и практические работы, учитель будет выбирать самостоятельно и использовать в качестве формы промежуточного контроля», – сообщила Жулдыз Сулейменова.

Кроме того, оптимизирована структура типовых учебных планов. Чтобы обеспечить школьникам полноценный доступ ко всем учебным предметам, сокращенные типовые учебные планы исключены.

С нового учебного года содержание школьного образования также дополнится рядом обязательных курсов.

Для учащихся 5-7-х классов вводится предмет «Основы Конституции».